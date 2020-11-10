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Batman'da ekmek fabrikaları ve fırınlar denetlendi

Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, unlu mamul üretimi yapan imalathanelere yönelik denetimler gerçekleştirerek hijyen ve gramaj kontrolü yaptı.


Ekmek fabrikaları ve fırınlarda üretilen unlu mamullerin üretim koşullarını, çalışanların hijyen ve maske kuralına riayetine, ekmek gramajı ve satış fiyatına kadar bir çok konuda denetim gerçekleştiren Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halkın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmıyor. Unlu mamullerin üretim koşullarının sağlık standartlarına uygun olması konusunda denetimler gerçekleştiren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, en temel tüketim ihtiyacı olan unlu mamullerin hijyenik koşullarda üretilip halka ulaştırılması konusunda işletmelerin azami hassasiyet göstermesi gerektiğini hatırlattı.


Yapılan denetimlerde ekmek fabrikaları ve fırınlarda eksiklikleri tespit edilen işletmelere eksikliklerinin giderilmesi için süre tanıyan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, eksikliklerini gidermeyerek sağlık kurallarını ihlal eden işletmelerin ruhsat iptaline kadar varan cezai işlemlerin uygulanacağını bildirdi.

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