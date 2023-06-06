Batman'da el sanatları sergisine yoğun ilgi

Çok Amaçlı Spor Salonunda ‘El Sanatları Sergisi' ismi altında açılan sergiyi, eğitmen, kursiyer ve velilerin dışında vatandaşlarda gezme fırsatı buldu. Serginin açılışını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk; “EYS kurslarımız ve Halk Eğitim Merkezimizin desteğiyle açılan el sanatları kurslarına ilginin büyük olması bizleri son derece sevindiriyor. Bugünde yapılan resimlerin çoğu bizi eskiye götürdü. Bütün resimlerde ayrı ayrı büyük bir emek var. Sanatseverlerin ilgi göstermesi ise bizleri ayrıca sevindirdi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Serginin açılışına Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bilal Serik, gençlik spor şube müdürleri, Halk Eğitim Merkezi şube müdürleri ve davetliler katılım sağladı.