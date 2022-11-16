Batman'da el yapımı patlayıcıyla binaya 2 kes saldırı düzenleyen 2 kişi yakalandı

Batman'da iki farklı zamanda bir bina inşaatına patlayıcı düzeneği kurulu piknik tüpü ile saldırı düzenlediği tespit edilen 2 kişi kıskıvrak yakalandı.

Düzenlenen operasyona ilişkin Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğümüz tarafından, 08.09.2022 günü saat 21:40 sıralarında ilimiz Gültepe Mahallesi Demokrasi Bulvarı üzerinde bulunan bir bina inşaatına patlayıcı düzeneği kurulu piknik tüpünün atılması ve aynı inşaata 11.09.2022 günü de patlayıcı düzeneği kurulu piknik tüpü atılarak patlatılması olayları ile alakalı olarak yapılan kapsamlı ve titiz çalışmalar neticesinde, olayları gerçekleştiren şüpheli şahısların E.Z. ve R.D. isimli şahıslar olduğu tespit edilmiştir. 08.11.2022 günü tespiti yapılan şüpheli E.Z. ve R.D. isimli şahısların ikamet adreslerine yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde her iki şahıs yakalanmış olup, şahısların ikametinde yapılan aramada; 1800 adet fitilli torpil, 2 adet analog el telsizi ele geçirilmiştir. Olayların faili olan E.Z. ve R.D. isimli şahıslar gerekli işlemleri akabinde aynı gün çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak ceza evine teslim edilmiştir” denildi.