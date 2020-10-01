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Batman'da elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Batman’ın Sason ilçesinde balık yakalamak için girdiği çayda elektrik akımına kapılan 18 yaşındaki Hakan Soysal, hayatını kaybetti.

Batman'ın Sason ilçesinde balık yakalamak için girdiği çayda elektrik akımına kapılan 18 yaşındaki Hakan Soysal, hayatını kaybetti.


Sason ilçesine bağlı Boğazkapı köyünde ikamet eden 18 yaşındaki Hakan Soysal, iddiaya göre akşam saatlerinde köyün yakınından geçen çayda jeneratör yöntemiyle balık avlamaya çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı. Soysal'ın elektrik akımına kapıldığını fark eden köylüler sağlık görevlilerine ihbarda bulundu. Soysal, sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Sason Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Soysal, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay yerine giden jandarma ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

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