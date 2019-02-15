Batman'da elektrik kaçağını önleyen panolara saldırı

Batman'ın Beşiri ilçesinde Dicle Elektrik tarafından kurulan 5 adet elektrik panosu, dün gece kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakıldı.

Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesindeki tüketicilere kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji sağlayabilmek amacıyla gerçekleştirdiği 3 milyon liralık yatırım kapsamında Beşiri'de elektrik kablolarını yer altına alarak, şebekenin gücünü artırdı. Bununla birlikte kayıt dışı elektrik kullanımının önlenmesi için şirket tarafından ilçe genelinde elektriğin meskenlere dağıtılması için bölgeye özgü olarak geliştirilen 220 adet Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panosu (ASOP) kurularak, yapıların içerisindeki sayaçlar buraya alındı. Panoların devreye alınmaya başlaması ile birlikte saldırılar da başladı. Dün gece Kobin Mahallesi Akın Caddesi üzerindeki 5 alçak gerilim sayaç otomasyon panosu kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce yanıcı madde dökülerek yakıldı. Yanan 5 panonun yanı sıra aynı hatta bulunan 10 pano daha devre dışı kaldı. Saldırı üzerine bu panolardan enerji alan mahalledeki 200'ü aşkın abone elektriksiz kaldı.

Yaşanan saldırı üzerine Dicle Elektrik Dağıtım Batman İl Müdürlüğü savcılığa suç duyurusunda bulundu. Saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Enerji şirketi, sabah erken saatlerde yanan panoları yenilemek için çalışma başlattı. Gün içerisinde çalışmanın tamamlanarak abonelere yeniden enerji verileceği bildirildi.

Dicle Elektrik tarafından kayıt dışı tüketimi önlemek amacıyla geliştirilen panolara daha önce de kaçak kullanmakta ısrar eden kesimlerce birçok kez saldırı düzenlenmişti.