Batman'da elektrik panosu bir buçuk ayda 2'nci kez kundaklandı

Batman'ın Pazaryeri Mahallesi'nde bulunan ve 300 abonenin enerji ihtiyacını gideren elektrik trafosu, bir buçuk aylık süre içerisinde 2'nci kez kundaklandı. Kundaklama sonucu kabin köşk içerisindeki trafo yanarak kullanılamaz hale gelirken, mağdur olan mahalleli bu duruma tepki gösterdi.

Sorumluluk bölgesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile EPDK yönetmeliklerine uygun yatırımlarını sürdüren Dicle Elektrik, halkın daha kaliteli ve kesintisiz enerji alabilmesi için 8 milyon 117 bin liralık yatırımla Pazaryeri Mahallesi'ndeki enerji şebekesini yeniledi. İletim hatları yeraltına alınırken 2722 sokakta ise içerisinde bin kilovoltamper gücünde trafo yer alan beton köşk kurdu. Güç artışı sağlanmasıyla rahatlayan mahalle sakinleri, yaklaşık bir buçuk ay önce yaşanan kundaklama olayı ile neye uğradıklarını şaşırdı. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklanan trafo, yenisi ile değiştirildi ve mahalleli trafonun değişim sürecinde sıkıntılar yaşadı.

Bir buçuk ay sonra yine kundaklandı

Pazaryeri Mahallesi 2722 sokakta bulunan aynı trafo dün gece bir kez daha kundaklandı. Saat 21.20 sıralarında trafonun bulunduğu yere gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler, köşk kabinin çevresine ve içerisine yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Trafonun yanmaya başlaması üzerine olayı haber alan Dicle Elektrik ekipleri güvenlik amacıyla mahallenin elektriğini kesti. Bu arada itfaiye ekipleri de yangını kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Ancak 300 aboneye enerji sağlayan elektrik trafosu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

"Sadece vatandaşa zarar veriyor"

Yaklaşık bir buçuk ay içerisinde 2'nci kez enerjisiz bırakılarak mağdur edilen mahalle sakinleri, kundaklama eylemini gerçekleştirenlere tepki gösterdi. Bir süre enerjisiz kalan mahalleye alternatif kanallardan elektrik veren Dicle Elektrik Dağıtım Batman İl Müdürlüğü, yanan trafoyu yenisi ile değiştirmek için zaman geçirmeden çalışma başlattı. Enerji şirketinin yetkilileri, vatandaşların kesintisiz ve kaliteli enerji alabilmesi için büyük emekler harcanarak yapılan yatırımlara yapılan saldırıları anlamakta güçlük çektiklerini söyledi. Bu saldırılardan en büyük zararı vatandaşların gördüğünü belirten yetkililer, "Bu saldırının kabul edilmesi mümkün değil. Yapılan saldırıların halkı mağdur etme dışında kimseye faydası yoktur. Saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu" dedi.