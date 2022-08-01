Batman'da elektrik trafosunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Batman Çamlıtepe Mahallesi'ndeki elektrik trafosu bir anda alev aldı. Paniğe neden olan yangın, trafonun hemen yanında bulunan evlere ve ağaçlara ulaşmadan, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.