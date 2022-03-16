Batman'da emniyet personeline KAAN uygulaması eğitimi verildi

Ahmet Güneştekin Kültür Merkezinde eğitim öncesi konuşan Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı'nın hayata dokunmadığı, projelendirip yeniçağın yeni gereklerine adapte olmadığı hiçbir alanın kalmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanının dijital Türkiye hedefleri, talimatları doğrultusunda İçişleri Bakanlığı üzerine düşen görevleri çağın gerekleri doğrultusunda en güzel şekilde yaptığını söyleyen Şahin, Türkiye'nin yapmış olduğu uygulamalarla dünya standartlarının üzerine çıktığını vurguladı

Türkiye'nin yapmış olduğu uygulamalarla dünya standartlarının da üzerine yer yer çıktığını memnuniyetle müşahede ettiklerini belirten Vali Şahin, “Böylece İçişleri Bakanlığı'nın temel görevlerinden olan huzur ve güvenliğin sağlanması, genel asayiş, genel kolluk suçların önlenmesi, suçların yapılması ve takibi hususunda daha huzurlu ve daha mutlu bir Türkiye idealine doğru güvenle gidiyoruz. İşte bu idealin temel unsurlarından bir tanesi de bugün değerlendireceğimiz genel kollukla özel güvenliğin iş birliği içerisinde başta suçların önlenmesi ki hepimizin bir numaralı görevidir. İşte bize verilen görevler aşağıya doğru hiyerarşik silsile doğrultusunda en son sizlere kadar gelir ve sizler en az bizler kadar bu noktada görevlisiniz. Bu çok önemli ve hassas görevi, suçların önlenmesi görevini yerine getirirken hepimiz görevimizin öneminin sorumluluğu içerisinde, bilinci içerisinde hareket etmeliyiz'' dedi.

Özel güvenlik görevlilerin hassasiyeti sonucunda ülkede çok önemli sonuçların elde edildiğine işaret eden Şahin, ‘'Özel Güvenlik Görevlisi işini tam ve doğru bir şekilde yaparsa, görev ve sorumluluklarının farkında olursa, sınırlarının da farkında olursa kesinlikle fark oluşturacaktır. Bu konuda KAAN projesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum'' diye konuştu.

Emniyet İl Müdürü Köroğlu Kıraç, verilen eğitimin önemli olduğunu ifade etti.

Kıraç, “Polis teşkilatının birinci derecede görevi insanların can ve mal emniyetini en üst seviyede tutmak ve hiçbir insanı güvenlik kaygısı taşımadan işine gitmesi okuluna gitmesi hayatın olağan akışında güven içinde yaşanmasını sağlamaktır. Dolayısıyla sayısal olarak bizden yüksek bir özel güvenlik teşkilatı personeli mevcut. Bu bir ordu demek. Şayet ilgili arkadaşlar biraz kendilerini yeniler ve bu eğitimler vasıtayla da nasıl davranmaları gerektiği, nerelerde genel kollukla iş birliği yapmaları gerektiği konularını daha iyi pekiştirirse bu hepimiz için daha iyi olacak. Ülkemizde yaşayan bütün insanlarımızın güvenlik kaygısı taşımadan suçlarla mücadelede en iyi sonucu sağlamış olacağız. Batman merkezde düşündüğümüzde bin 500 özel güvenlik görevlisi mevcut ve 2 bin 500 de polis var. Topladığımızda 4 bin emniyet teşkilatı var demektir'' şeklinde konuştu.

Güvenlik görevlisi arkadaşların kendisini teşkilattan soyutlamaması gerektiğine değinen Kıraç, "Geçmişte özel yerlerde güvenliği bekçiler sağlardı. İşte inşaat bekçisi veya site bekçisi vardı. Artık bu konu böyle değil. Bu konu bugün bir profesyonel özel güvenlik görevlileri tarafından kontrol ediliyor. Yani koca bir siteyi ve içerisinde yaşayan insanların güvenlik kontrolü özel güvenlik görevlilerin elinde. Yani siz onları koruyun bizlerde orayı gören caddeyi koruyalım. Böylelikle iş birliği içerisinde güvenlik seviyesi artacaktır” şeklinde konuştu.

KAAN Projesi kapsamında başlatılan eğitim iki gün sürecek.