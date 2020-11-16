Batman'da En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi başladı

Batman Üniversitesi Merkez Kampüsü konferans salonunda gerçekleştirilen programa, Batman Valisi Hulusi Şahin'in eşi Ebru Şahin, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç'ın eşi Emine Kıraç, İl Jandarma Komutanı İsa Çakmak'ın eşi Şermin Çakmak, Garnizon Komutanı Hava Albay İhsan Kaplan'ın eşi Arzu Kaplan, Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş'un eşi Ayla Durmuş, protokol üyelerinin eşleri ve anneler katıldı.

Etkinlikte konuşan Vali Şahin'in eşi Ebru Şahin, uyuşturucu madde bağımlılığının tüm dünyada ve Türkiye'de artarak devam eden bir sorun olduğunu söyledi. Sokaklarda madde bağımlılığından hayatını kaybeden gençlerin sayısının sürekli artmasının, uyuşturucu madde yüzünden dağılan ailelerin basına yansıyan görüntülerinin sorunun ne denli büyük olduğunu gösterdiğini aktaran Ebru Şahin, "Her konuda olduğu gibi devletimiz, sorunun çözümü için ilgili tüm kurumlarıyla elinden geleni yapmaktadır. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun ‘En İyi Narkotik Polisi Annedir' sloganı ile başlatmış olduğu proje bunun en güzel örneklerindendir. Güvenlik güçlerimiz dışarıda, sokaklarda çocuklarımızı kötü alışkanlardan korumaya çalışırken bizler de anneler olarak evlerimizde evlatlarımızı izleyip davranışlarını takip ederek, güzel bir iletişim kurarak sahada çalışan personelimize rehberlik edebiliriz. Çağımızın en büyük sorunlarından birisine madde bağımlılığını çözmek için fedakarca çalışan emniyet ve jandarma teşkilatımıza, sağlık personelimize, YEDAM çalışanlarına, ilgili tüm kurum ve derneklere teşekkür ediyorum. Projeyi başlatarak bize ışık olan Bakanımız Süleyman Soylu'ya, tüm anneler adına sonsuz şükran ve saygılarımı sunuyorum. Çocuklarımızı sokaklarda, sosyal ortamlarda bekleyen tehlikelerden korumak çok zor, ancak imkansız değildir. Bilinçli bir annenin hal edemeyeceği bir sorun yoktur. Önemli olan nerede nasıl hareket edeceğimizi bilmektir. Bu hususta bizimle işbirliği içinde olan kurumlarımızla hal edemeyeceğimiz bir sorun kalmayacaktır. İşte biz anneler tükenmeyen sevgimiz, sabrımız ve sağduyumuzla yavrularımızı bu illetten koruyabiliriz. Dünyada anne sevgisinden daha güçlü hiçbir şey yoktur. Unutmayın, gücümüz sevgimizdir. Bu illeti sevgimizle yeneceğiz" dedi.

Polis memuru Ayşegül Yılmaz tarafından En İyi Narkotik Polisi Anne sunumu gerçekleştirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün narkotik polis köpeği Maya'nın gösterisinin ardından program, Emniyet Müdürünün eşi Emine Kıraç'ın Vali Şahin'in eşi Ebru Şahin'e plaket takdiminin ardından son buldu.