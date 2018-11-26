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Batman'da esrar ele geçirildi: 1 gözaltı

BATMAN (İHA) – Batman’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 44,5 gram uyuşturucu ele geçirildi.

BATMAN (İHA) – Batman'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 44,5 gram uyuşturucu ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.


Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin asayiş ve narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapmış olduğu çalışmalarda şüpheli bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada sağ ön koltuk paspası üzerinde poşet içerisinde ve gazeteye sarılı halde toplam ağırlığı 26,5 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Ayrıca Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin rutin devriye görevini ifa ettiği sırada durumundan şüphelenilerek durdurulan A.K. isimli şahsın yapılan üst aramasında 18 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan A.K. ifadesi alınmak üzere emniyet götürüldü.

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