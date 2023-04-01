İhlas Haber Ajansı

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Batman'da etkili olan kar yağışı köy ve mezra yollarını ulaşıma kapattı

Batman’ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı, 20’den fazla köy ve mezra yolunu ulaşıma kapattı.

Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı, 20'den fazla köy ve mezra yolunu ulaşıma kapattı.


Batman merkezde de bir haftadır aralıksız yağan yağmur, yerini kar yağışına bıraktı. Sason ve Kozluk ilçelerinde etkili olan kar yağışı bazı köy ve mezra yollarını ulaşıma kapattı. Yüksek kesimlerde 30 santimi bulan kar kalınlığı nedeniyle bazı vatandaşların hayvanlarını beslemekte zorluk çektiği görüldü. Kapanan köy ve mezra yollarında ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.

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