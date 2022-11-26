İhlas Haber Ajansı

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Batman'da etkili olan kar yağışı köyleri beyaza bürüdü

Batman’da akşam saatlerinde etkili olan yağmur, ilerleyen saatlerde Sason ve Kozluk ilçelerinin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Batman'da akşam saatlerinde etkili olan yağmur, ilerleyen saatlerde Sason ve Kozluk ilçelerinin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı.


Batman'ın doğusunda etkili olan kar yağışı, 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinde bulunan Sason ve Kozluk ilçelerinin bazı köylerini tamamen beyaza bürüdü. Bazı köylerde kar kalınlığı 30 santimetreyi bulurken, köylülerin hayvanlarını kar üzerinde beslediği görüldü. Kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun meydana gelmediği Sason ve Kozluk'ta köy yollarının açık olduğu öğrenildi.

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