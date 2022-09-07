Batman'da ev sahibi ile kiracısının tartışması cinayetle sonuçlandı

Batman'da ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olay neticesinde ev sahibi, kiracısı tarafından silahla öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, dün gece Körik Mahallesi'nde iş adamı Suat Özperk (60) ile kiracısı olduğu öğrenilen Veysi R. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Veysi R. tabancayla Özperk'e ateş açtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Özperk'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kiracı Veysi R., polis ekiplerince gözaltına alındı.