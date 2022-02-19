İhlas Haber Ajansı

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Batman'da ev yangını: 2'si çocuk 6 kişi zehirlendi

Batman’da bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen 2’si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırılırken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Batman'da bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen 2'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırılırken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre, Kültü Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yangında 2'si çocuk 6 kişi dumandan zehirlendiği belirlendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından zehirlenen vatandaşlar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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