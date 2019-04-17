Batman'da Ezidiler 'Çarşema Sor'u kutladı

Batman'da Ezidiler için kutsal olan Ezidi Bayramı 'Çarşema Sor' (kırmızı çarşamba) kutlandı.

Beşiri ilçesine bağlı Oğuz köyü Onbaşı mezrasında yaşayan Ezidiler kutsal bayramları olan ‘Çarşema Sor'u kutladı. Birbirinden renkli yumurtalarla çeşitli ikramların hazırlandığı ‘Çarşema Sor' bayramı hakkında bilgi veren Ezidi vatandaşlardan Ali Kartal, bayramlarına ‘Çarşema Sor' dediklerini söyledi. Kartal, "Tavus-i Melek'in bayramıdır, bütün Ezidilerin bayramıdır. Irak'ta, Ermenistan'da, Gürcistan'da, Almanya'da, Türkiye'de ve Suriye'de herkes bugün bayram yapıyor. Bayramda hepimiz birbirimizle bayramlaşıyoruz. Küskünleri barıştırıyoruz, ikramlarımız oluyor” dedi.

Onbaşı mezrasında yaşayan Ezidi vatandaşlar dini inanışları gereği hazırladıkları ve ‘Basımbar' ismi verilen renkli ipi ellerine bağladı. Baharın gelişini de müjdeleyen ‘Çarşema Sor Bayramı'nda Ezidiler evlerinin kapısına ve ağaçlara Basımbar ipini bağladı. Ezidiler, bağladıkları Basımbar ipinin bereket getireceğine inanıyor.