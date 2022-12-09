Batman'da feci kaza: Otomobil tırın altına girdi, 5 kişi yaralandı

Batman'da ışık ihlali yapan otomobil tırın altına girdi. Feci kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, yeni Siirt çevre yolu körük kavşağında meydana geldi. Bir otomobil kırmızı ışık ihlali yaparak tırın altına girdi. Tır ile çarpışan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık, ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar araçlardan çıkarılarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası kapanan yol tekrar trafiğe açıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.