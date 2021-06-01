Batman'da FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması operasyonunda 4 tutuklama

Batman merkezli 2 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 5 şahıstan 4'ü tutuklandı, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanması soruşturması kapsamında Batman merkezli 2 ilde şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Batman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanması içerisinde Batman İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli 1 yarbay, 1 yüzbaşı, 2 astsubay ve askeri okuldan ilişiği kesilen 1 askeri öğrenci olmak üzere toplam 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Batman İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şahıstan 4'ü tutuklandı, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.