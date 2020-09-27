İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Batman'da filyason doktoruna saldırı

Batman’da bir eve korona virüs denetimine giden doktor saldırıya uğradı.

Batman'da bir eve korona virüs denetimine giden doktor saldırıya uğradı. Saldırıda doktorun burnunda kırıklar oluşurken, saldırgan yakalandı.



Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, Pazaryeri Mahallesi'nde bir adrese korona virüs denetimine giden filyasyon ekibinde görevli doktor Emrah Yavuzkılıç'ın, denetim esnasında bir şahsın saldırısına uğradığı ve burnunun kırıldığı tespit edilerek müşahede altına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Olaya karışan iki kişi hakkında maske ve sosyal mesafe kuralına uymamaları nedeniyle idari yaptırım cezası uygulanmış, olayı gerçekleştiren saldırgan ise güvenlik güçlerince en kısa sürede yakalanarak emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilmiştir. Korona virüs pandemisi sürecinde gece gündüz demeden halkımızın sağlığı için görev başında olan ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan sağlık çalışanlarına yönelik bu gibi menfur saldırıları nefretle karşılıyor, saldırganları en ağır şekilde kınıyoruz" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.