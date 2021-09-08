Batman'da fıstık hasadı başladı

Batman merkeze bağlı Demirbilek köyünde düzenlenen etkinliğe Batman Valisi Hulusi Şahin, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, Ziraat Odası ve Batman Fıstık Üreticileri Birliği başkanları ile çok sayıda çiftçi katıldı.

Fıstık hasadında konuşan Batman Valisi Hulusi Şahin, bu kentin iyi bir tarım şehri olduğunu söyledi. Vali Şahin, "Ürettiği ürünleri de en kaliteli şekilde üretir ve pazar değeri de son derece yüksek. Bu topraklara çok tanıdık olmayan bir ürün, fıstık fakat son on yıl içerisinde il müdürümüz ifade etti. Sıfırdan bir füze hızıyla 93 bin dekarlara geldi. Bu hız devam ederse çok kısa sürede içerisinde 100 bin dekarı geçeriz. Bir üretim alanı var. Üretim miktarı da bin 200 tondan bahsediliyor ama yolda olan ürün yelpazesi ile beraber tahmin ediyorum kısa bir süre içerisinde 10 bin tonu göreceğiz. Çok katma değeri yüksek bir ürün bu nedenle çiftimizi memnun ediyor. Elde edilen gelir birim alana vurulduğunda bu kıraç topraklarda hayal edemeyeceğiniz rakamlara ulaşıyor. Çiftimiz fıstığı sevdi, Batman fıstığı sevdi ve iyi bir gelir temin ediyor biz de destekliyoruz. Biraz önce ifade ettiler 1 milyon 500 adet fıstık fidanı şimdiye kadar çeşitli kaynaklardan GAP'tan il özel idaresinden DİKA'dan ve Bakanlık kaynaklarından vatandaşlarımıza, çiftçilerimize takdim ettik. Bundan sonra da devam edeceğiz ama bir hususu yine her zaman ifade ettiğimiz gibi tekrarlayalım. Biz fıstığı burası gibi taşlık, biraz daha kıraç biraz eğilimli arazilerde tavsiye ediyoruz. Taban arazilerde verimli arazilerde, güzel arazilerde biz yine o temel gıdamızın ana maddesini oluşturan mercimek gibi buğday gibi mısır gibi ürünler üretmeye devam edeceğiz. Çiftçi gülerse bütün ülke güler. Biz çiftimizi destekleyeceğiz. Çiftçilerimiz topraklarımıza bakacak ki bütün bu ülke doyacak. Bunun ötesinde de Türkiye ihracat yapacak. Tarımda ciddi gelir temin edecek ülkeler arasına girecek hedefimiz bu. Cumhurbaşkanımız 1 trilyon dolar milli gelir hedefini önümüze koydu. Bu ulaşılamayacak bir hedef değil. Buna çok rahat bir şekilde ulaşırız. Tarımda ticarette sanayide iyi çalışırsak iyi organize olursak kaynaklarımızı doğru kullanırsak 1 trilyon doların üzerini de inşallah kısa zamanda göreceğiz” dedi.

“Bu yıl çiftçinin yüzü gülecek”

Fıstık hasadında konuşan Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş, “Bildiğiniz gibi bu sene fıstık kuraklıktan dolayı aşağı yukarı yarı yarıya bir ürün kaybımız söz konusu. Batman ve ilçelerinde resmi olarak 60 bin dekar fıstık söz konusu ama gayri resmi olarak sanıyorum 70 ile 75 bin dekara çıkmış durumda. Kuraklık olmasına rağmen fiyat iyidir bu sene yani geçen sene fiyat 50 TL'nin altına düşmüştü. Bu sene sanıyorum fiyat 70 TL ve üzeridir. O konuda çiftimiz mutludur. Yani belki kuraklığı fiyatla biraz telafi edecekler. Bu konuda çiftçilerimiz yani kuraklık olmasına rağmen memnundular bu sene” diye konuştu.