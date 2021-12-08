İhlas Haber Ajansı

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Batman'da freni boşalan kamyon takla attı: 1 yaralı

Batman Batıraman yolunda yokuş aşağı inen yük kamyonu, freni boşalınca takla atarak durabildi.

Kazada kamyon şoförü ağır yaralandı.


Kaza, Batman - Batıraman yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yokuş aşağı inen yük kamyonu, freni boşalınca takla atarak durabildi. Kazada, kamyon şoförü ağır yaralanırken, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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