Batman'da Gara şehitleri için lokma dağıtıldı

Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşı ile operasyonda şehit olan 3 asker için Batman'da lokma dağıtıldı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından Turgut Özal Bulvarı'nda düzenlenen programda şehitler için dua edildi, vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu. Programa Batman Valisi Hulusi Şahin, Garnizon Komutanı, İl Jandarma Komutanı İsa Çakmak, Belediye Başkan Yardımcısı Muzaffer Özkan, AK Parti İl Başkanı Akif Gür ve kurum müdürleri katıldı. Burada konuşan Batman Valisi Hulusi Şahin, Batman Şehit ve Gazi Aileleri Vakfı Başkanlığının organizesinde, Gara'da şehit olan 13 Türk vatandaşı ve operasyonda şehit olan 3 asker için lokma dağıtım etkinliğine katıldıklarını söyledi. Vali Şahin, "Allah şehitlerimize rahmet etsin bizlere de şehitlerimize layık işler yapmayı nasip etsin. Tekrar tüm şehitlerimize rahmet diliyorum" dedi.