Batman'da Gaziler Günü etkinliği

Batman'da 19 Eylül Gaziler Günü nedeni ile etkinlik gerçekleştirildi.

Valilik bahçesinde düzenlenen programa Vali Hulusi Şahin, Garnizon Komutanı Hava Albay İhsan Kaplan, İl Jandarma Komutanı İsa Çakmak, Emniyet Müdürü M. Ali Kaplan, gaziler ve kamu kurum müdürleri katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk büstüne çelenk bırakıldı. Günün anlam ve önemine ilişkin Kıbrıs gazisi Mehmet Güneştekin yaptığı konuşmada, tarihte şehitlik ve gazilik onurunun olduğunu insanların da bu onurlara kavuşma, vatanı, milleti, bayrağı, milli marşı ve kutsal değerler için yaşadığını söyledi.

Program sonunda Vali Şahin, gazilerle bir araya gelerek sorunlarını dinleyip çözümü için not aldı.