Batman'da gece valilik yerleşkesine girmeye çalışan şahıs yakalandı

Batman'da gece valilik yerleşkesinin duvarından atlayarak içeri girmeye çalışan şahıs, nöbetçi güvenlik görevlilerince yakalanarak emniyet ekiplerine teslim edildi.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, 28 Eylül gecesi saat 00.10 sularında V.Y. isimli şahsın valilik yerleşkesi parmaklıklarından atlayarak içeriye girme teşebbüsünde bulunduğu ve valilik yerleşkesinde görevli güvenlik güçlerinin anında olaya müdahale ederek şahsın gözaltına alındığı belirtildi. Yapılan incelemede şahsın uyuşturucu kullanma ve hırsızlık kaydının bulunduğu, olayın terör amaçlı olmadığı bildirildi. Açıklamada olayı madde bağımlısı şahsın tek başına gerçekleştirdiğinin belirlendiği ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.