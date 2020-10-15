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Batman'da Gençlik Merkezi kuruldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Batman’da Gençlik Merkezi kuruldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Batman'da Gençlik Merkezi kuruldu.


Batman Petrolkent Gençlik Merkezi adıyla kurulan yeni merkezde konumu itibariyle şehrin yeni gelişme alanı olan Hasankeyf Bulvarı üzerinde, dezavantajlı mahalleler ile KYK yurtlarına ve bazı Anadolu liselerine yakın bir konumda bulunuyor. Merkezin bahçesinde birçok açık alandaki sosyal etkinlikler, basketbol, voleybol, hentbol ve futbol alanları bulunuyor. Aynı zamanda binanın içerisinde dini ilimler atölyesi, müzik atölyesi, görsel sanatlar atölyesi, kişisel gelişim atölyesi ve kütüphane yer alıyor.

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