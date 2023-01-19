Batman'da gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı yapıldı

TPAO'nun Batı Raman Ana Kampı'nda Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp ve ortak tüm kurumların katılımıyla geniş çaplı bir yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Batman Valiliği organizasyonunda yapılan geniş çerçeveli yangın tatbikatı; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ), belediye, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve polis teşkilatı ile koordineli olarak gerçekleştirildi. Senaryo gereği Batı Raman Ana Kampı'nda bulunan bir lastik imalathanesinde çıkan yangında söndürme çalışmaları yapıldı. Binada mahsur kalan çalışanlar kurtarıldı.

Batı Raman Ana Kampı'na gidip davetliler ve basınla birlikte tatbikatı yerinde izleyen Vali Ekrem Canalp, tatbikat sonrası basına açıklama yaptı. Yangınların sürekli çıkabildiğine dikkat çeken Vali Canalp, "Bazen bu yangınlar bir kurumun kendi imkanlarıyla söndürebileceği küçük yangınlar olabiliyor. Ama bazen de büyük yangınlar oluyor. Öyle yangınlar oluyor ki tek kurumun kendi imkanlarıyla o yangını söndürmesi mümkün olmuyor. Diğer kurumlarımızın da yardım ve destek vermesiyle ancak bu tür yangınlar kontrol altına alınabilip söndürülebiliyor. Bu şekildeki yangınlar ortaya çıktığı zaman kurumlar arası iletişim ve koordinasyon son derece önemli hale geliyor. Çünkü yangına müdahale etmek ve müdahalenin de olabildiği kadar kısa bir reaksiyon süresi içerisinde gerçekleşiyor olması yangınların büyümesini engellediği gibi kontrol altında tutulmasını ve hatta ilerleyen aşamalarda söndürülmesini mümkün hale getirebiliyor. Bunun tersi olduğu zaman yani reaksiyon süreleri uzadığı zaman kurumların bir birileriyle koordinasyonu, aralarındaki koordinasyon süreleri uzadığı zaman yangınların daha da büyümesi, kontrol altından çıkması ve söndürme çalışmalarının çok uzaması ve maddi kayıplarının da insan kayıplarının da maalesef artmasına sebebiyet verebiliyor. Bunun için de kamu kurum ve kuruluşlarının özellikle özel sektörle beraber tam bir koordinasyon içerisinde hareket etmesi son derece önemli. Yapmış olduğumuz bu tatbikat da kurumlar arası iletişimi ve kurumlar arası koordinasyonu en maksimum seviyede tutmaya yönelik bir tatbikattır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan tebrik telefonu geldi

Mevcut tatbikatın da bu amaca hizmet ettiğini belirten Vali Canalp, kurumlar arası iletişim ve iş birliğinin gelişebilmesi için bu tür yangın tatbikatlarının önemli olduğunu vurguladı. Canalp, tatbikat esnasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da kendilerini arayıp tebrik ettiğini söyledi.