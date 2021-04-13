Batman'da gıda denetimleri artırıldı

Batman'da korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan gıda denetimleri, İl Tarım Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü kontrol görevlileri tarafından Ramazan ayına girerken de hız kesmeden devam etti.

Pandemi sebebiyle gıda işletmelerde yapılan denetimler, Ramazan ayına girdiğimiz bu günlerde de kapsamlı olarak sürdürülüyor. Denetimi yapılan işletmelerde mevzuata uygunluk, iş yeri ve personel hijyeni, gıda güvenliği ve halk sağlığı açısından tehlike oluşturabilecek durumlar başta olmak üzere, Ramazan dolayısıyla tüketimi artacak ürünlerin ve bu ürünleri üreten işletmelerin denetimleri arttırıldı. Başta ekmek üreten fırınlar olmak üzere; unlu mamuller, tatlı üretim ve satış yerleri, lokanta ve restoranlar, kafeler, kuru yemişçiler, kasaplar, manavlar, market ve bakkalların denetimine ağırlık verildi.

Yapılan denetimlere katılan Batman Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, “Güvenilir gıdayı halkla buluşturmak için gereken her türlü tedbir alındı. Öncesinde olduğu gibi Ramazan ayı boyunca da denetimlerimize büyük bir özveriyle devam edeceğiz. Gıda kontrol ekiplerimiz tarafından tüketici sağlığının korunması amacıyla gıda hareketliliğinin çok olduğu Ramazan ayı boyunca özellikle vatandaşlarımızdan ricamız gıda ile ilgili karşılaştıkları sorunları Alo 174 gıda ihbar hattımızı arayarak bildirmeleridir” dedi.