Batman'da girdiği suda kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Batman'da serinlemek için girdiği suda kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Batman Balpınar köprüsü mevkiinde meydana geldi. Diyarbakır'dan Batman'a ziyarete gelen ve balık tutmak için Balpinar mevkiinde suya giren 17 yaşındaki Muhammet Tatlı, gözden kayboldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine Batman AFAD, itfaiye, sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Batman itfaiyesi Kurbağa adamlarında olduğu ekipler, su altı ve su üstünde arama çalışması başlattı. Ekipler, çalışmalar sonucu gencin cansız bedenine ulaştı. Tatlı'nın cansız bedeni Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.