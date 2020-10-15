Batman'da gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü unsurları tarafından kaçakçılık ile mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan istihbarı çalışma sonucunda, yurt dışından ülkeye kaçak yollardan getirilen cep telefonlarının Batman merkez ilçe Mülki sınırları içerisinde bulunan bir işyerinde satmak amacıyla bekletildiği bilgisi alınması üzerine, bahse konu işyerinde icra edilen arama neticesinde piyasa değeri yaklaşık 310 bin lira değerinde olan 77 adet faturasız ve kayıtsız gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilmiş olup 1 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılmıştır" denildi.