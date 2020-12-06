İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Batman'da gümrük kaçağı telefon ele geçirildi

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 65 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 65 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.


Batman Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Hasankeyf uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada, 65 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan bir kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.