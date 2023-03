Batman'da güpegündüz yaşanan hırsızlık saniye saniye kameraya yansıdı

Hırsızın kasadan para çalması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kıbrıs Şehitler Caddesi Acetler kavşağında bulunan zücaciye mağazasında meydana geldi. Öğle saatlerinde iş yeri çalışanları mağaza içerisinde düzenleme yaparken, 24 yaşlarında bir genç mağazaya girerek etrafı kolaçan ettikten sonra direkt kasaya yönelip paraları alarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kameralarına aldırış etmeden hırsızlık yapıldığını belirten işletme sahibi İdris Çelik, "Güpegündüz işletmemizde hırsızlık olayı yaşandı. Hırsızın tavırları pes dedirtti. Rahat bir şekilde mağazamıza giriyor, çalışanlarımızın reyonları düzeltmesi esnasında hırsızlık yapıyor. Güvenlik kameralarına aldırış etmeden hırsızlığı yapıp, hızla koşup kayıplara karışıyor. Daha önce de işletmemizde bazı hırsızlık olayları yaşandı. Maalesef Emniyet gelip inceleme yaptıktan sonra gidiş o gidiş, herhangi bir sonuç alamıyoruz. Batman'da özelikle esnaf mağdur durumdadır. Bir an önce hırsızların yakalanması lazım. Her tarafta hırsızlar cirit atıyor. Hırsız yakalandığında tekrar bırakılıyor, caydırıcı bir ceza olsa hırsızlar bu şekil davranmaz. 5 bin ile 6 bin arası bir kasadan para çalındı. Esnaf olarak zor durumdayız. İşlerimiz de yok, bir durgunluk yaşıyoruz. Bir de üstüne bu hırsızlık olaylarının yaşanması bizleri bezdirdi. Bir an önce yetkililerin bu olayların üstüne gitmesini istiyoruz" dedi.