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Batman'da güvenlik korucularına afet eğitimi verildi

Batman’da görev yapan 195 güvenlik korucusuna afet ve acil durum eğitimi verildi.

Batman'da görev yapan 195 güvenlik korucusuna afet ve acil durum eğitimi verildi.


Batman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ilçe jandarma komutanlıklarında görev yapan 195 güvenlik korucusuna 21 Şubat - 25 Şubat tarihleri arasında Batman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından başta deprem olmak üzere afet esnasında ve sonrasında doğru davranışları bireylere kazandırmak amacıyla afet farkındalık eğitimi ve çadır kurulumu eğitimi verildi. Eğitilen güvenlik korucuları, bölgede bir afet durumunda arama kurtarma çalışmalarına katılarak hayat kurtaracak.

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