Batman'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Batman'da hafif ticari araç ve otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Batman-Sason Karayolu üzerinde Kozluk ilçesine bağlı Taşlıdere köyünde meydana geldi. 34 HT 3108 plakalı hafif araç ve karşı yönden gelen henüz plakası öğrenilemeyen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada ticari araç sürücüsü ve otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.