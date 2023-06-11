İhlas Haber Ajansı

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Batman'da hafif ticari araç takla attı: 6 yaralı

Batman’da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu 6 kişi yaralandı.

Batman'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu 6 kişi yaralandı.



Kaza, Batman-Hasankeyf karayolunda meydana geldi. Karayolunda seyir halindeki 73 SG 338 plakalı hafif ticari araç henüz ismi öğrenilmeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 6 kişi yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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