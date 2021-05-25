Batman'da hakkında 135 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 kişi yakalandı

Batman'da, haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, toplamda 135 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü, 3-10 Mayıs tarihleri arasında asayiş ekiplerinin kentte gerçekleştirdiği operasyonel çalışmalarda, haklarında tutuklama kararı bulunan 24 şahsın yakalandığını bildirdi. Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından 84 yıl 10 ay 13 gün, büyük veya küçükbaş hayvan hakkında hırsızlık suçundan 7 yıl 6 ay, haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık suçundan 19 yıl 2 ay 20 gün, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan 6 ay 22 gün, gece vakti silahla yağma suçundan 6 yıl 1 ay 10 gün, birden fazla kişi tarafından silahla yağma suçundan 5 yıl 10 ay, görevi yaptırmamak için direnme suçundan 2 yıl 11 ay, silahla tehdit suçundan 2 yıl 1 ay, basit yaralama suçundan 10 ay, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçundan 6 bin 500 lira para cezası bulunan, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 24 şahıs yakalanarak İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildikleri bildirildi” denildi.