Batman'da hakkında tutuklanma kararı bulunan 8 kişi yakalanarak adalete teslim edildi

Batman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlünün yakalandığı bildirildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından il merkezindeki değişik adreslerde aranan şahısların yakalanıp adalete teslim edilmesi yönünde 17 Mayıs ve 3 Haziran tarihleri arasında yapılan asayiş kontrollerinde tespit edilen 8 kişi yakalanarak göz altına alındığı belirtildi. Yapılan açıklamada “Çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla her yerde aranan 8 şahıs yakalandı. Yakalan şahıslardan birinin hamile olması gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı tarafından hapis cezası ertelenirken geriye kalan 7 şahıs ise tutuklanarak ceza evine gönderildi” denildi.