İhlas Haber Ajansı

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Batman'da halk otobüslerine saldıran şüpheliler yakalandı

Batman’da halk otobüslerine saldırıp camlarını kıran şüpheli 9 çocuk yakalandı.

Batman'da halk otobüslerine saldırıp camlarını kıran şüpheli 9 çocuk yakalandı.


Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Batman Belediye Başkanlığına ait 3 halk otobüsünün, 5-12 Nisan tarihlerinde Bayındır Mahallesi Özgürlük Bulvarı üzerinde, camlarının kırılması olayını gerçekleştiren şahısların tespitine yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Halk otobüslerinin camlarını kırdığı tespit edilen ve suça sürüklenen 9 çocuğun yakalandığı bildirilen açıklamada, Batman Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda “Mala Zarar Verme” Suçundan tahkikata başlandığı ifadelerine yer verildi.

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