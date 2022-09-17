Batman'da hasadı başlayan kara üzüm ilkel yöntemlerle pekmeze dönüştürülüyor

Batman'ın Sason ilçesinin kırsal kesimlerinde üreticilerin bin bir emekle yetiştirdikleri üzümlerde hasat başladı.

Bağ bozumu ile birlikte bahçelerindeki üzümleri toplayan üreticiler, ayaklarıyla sıktıkları üzüm şırasını yan yana dizdikleri büyük kazanlara koyarak 3 gün boyunca meşe odunu ateşi ile kaynatarak pekmeze dönüştürüyor. Sason ilçesine bağlı Dereköy'de yaşayan vatandaşlar kışlık pekmezleri hazırlamak için hasatlarını tamamladı. Üzümleri hasat eden vatandaşlar çuvallarda geleneksel yöntemlerle üzüm suyunu çıkararak kazanlarda kaynattı. Pekmez için hazır edilen külle birlikte kazanları saatlerce kaynatarak pekmezlerini hazırlayan 75 yaşındaki emektar köy sakini Sakine Çelik, bahçelerinde bin bir emekle yetiştirdikleri kara üzümü hasat ettiklerini söyledi. Çelik, “Bahçemizde bin bir emekle yetiştirdiğimiz kara üzümlerin hasadına başladık. Topladığımız üzümleri eve getirerek bir gün dinlendirdikten sonra dedelerimizin yaptığı gibi, ilkel yöntemlerle ayakla sıkarak şırasını çıkartıp yan yana dizdiğimiz büyük kazanlarda üç gün boyunca altına meşe odunu yakarak kaynatarak organik pekmez elde ediyoruz. Pekmezleri satarak da geçimimizi sağlıyoruz” dedi.

“Geçim kaynağımız bu pekmez”

Topladıkları üzümleri 3 gün boyunca meşe ateşinde kaynattıklarını belirten Dereköy sakinlerinden Mahmut Çelik, “Üzümü bahçelerimizden toplayarak eve getiriyoruz. Burada dinlendirdikten sonra ayakla sıkarak şırasını çıkarıyoruz. Şıraları kazanlara dökerek 3 gün boyunca altına koyduğumuz meşe odunlarını yakarak kaynatıyoruz. 3 gün sonra kıvama gelen pekmezi alıp satarak geçimimizi yapıyoruz. Tek geçim kaynağımız budur” dedi.