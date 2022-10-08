Batman'da Hasankeyf turizm ve deniz kanosu festivali başladı

Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf'te turizm ve deniz kanosu festivali başladı.

Batman Valiliği himayesinde, Hasankeyf Kaymakamlığı Koordinasyonunda, Batman Belediyesi, Hasankeyf Belediyesi, Batman İl Özel İdaresi, Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Batman Gençlik ve Spor İI Müdürlüğü, Spor Toto ve Türkiye Kano Federasyonunun katkılarıyla festival gerçekleştirildi. Hasankeyf limanında düzenlenen festivalde Türkiye Deniz Kanosu Şampiyonası yarışları yapıldı. Hasankeyf'e özgü lezzetlerin ikram edildiği festivalde yurt içi ve yurt dışından gelen tur operatörleri Ilısu Baraj gölünde tekne turuna katıldı. Festivale gelenler Hasankeyf Müzesi başta olmak üzere, Zeynel Bey Türbesi ve Arkeopark alanını gezdi, flyboard, jet ski ve parasailing gösterilerini izledi.

Festivalin açılışında konuşan Batman Valisi Ekrem Canalp, Hasankeyf denildiği zaman akla tarih, kültür ve medeniyetin geldiğini söyledi. Tarihi, kültürü ve medeniyeti Hasankeyf için bir avantaja dönüştürmek istediklerini belirten Canalp, "Hedefimiz ve istikametimiz de bu yöndedir. Bunu da gerçekleştirmek için bir taraftan tarihi ve kültürü ama aynı zamanda turizmi çeşitlendirecek diğer aktiviteleri de yapmak zorundayız" dedi.

İlkini gerçekleştirdikleri Hasankeyf Turizm ve Kano Festivali'nin hedeflediklerinin turizmi geliştirme amacına hizmet ettiğini kaydeden Canalp, şöyle konuştu:

"Sadece tarih ve kültür değil aynı zamanda turizmini geliştirebilecek ve kalkındırabilecek ne varsa bunların hepsini de faaliyete koyma gibi bir önceliğimiz var. Bunları yaparken elimizdeki avantaj neyse onu da kullanmak zorundayız. Ilusu Barajı bu avantajlardan biri olabilir. Bu barajı bugünkü kano festivali örneğinde olduğu gibi değişik su sporları aktiviteleri içinde kullanabiliriz. Turizm ile sporu birleştirebiliriz. Turizm ve sporu birleştiren aktiviteler Hasankeyf'in gelişimi için kalkınmasını için ve de turizm için son derece kıymetli olabilir”.

Festival Hasankeyf resim sergisi ve Batmanlı sanatçıların vereceği konser ile devam edecek. Yarın ise Türkiye Deniz Kanosu Şampiyonasının finali yapılacak.