Batman'da hasretle beklenen kar köyleri beyaza bürüdü

Batman'da beklenen kar yağışı Sason ve Kozluk ilçelerine bağlı bir çok köyü ve mezrayı beyaza bürüdü.

Batman'da uzun bir sürenin ardından etkili olan kar yağışı, Sason ve Kozluk ilçeleri arasında bulunan 3000 bin rakım yükseklikteki Mereto Dağı eteklerinde bulunan 30'un üzerindeki köy ve mezrayı beyaza bürüdü. Bazı köylülerin kar üzerinde hayvanlarını beslemeye çalıştığı görüldü. Uzun bir sürenin ardından kar gören çocuklar ise, kar yağışını eğlenceye çevirdiği görüldü. Kar yağışının Batman'ın doğusunda bu gece itibariyle etkini artırması bekleniyor.