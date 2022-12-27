Batman'da 'Hastane Afet ve Acil Durum Planı Yönetici' eğimi verildi

Batman'da hastane yöneticilerine yönelik Hastane Afet ve Acil Durum Planı yönetici (HAP) eğitimi düzenlendi.

Batman'da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Hastane Afet ve Acil Durum yönetici eğitimi düzenlendi. Bu çerçevede Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Biriminin koordinasyonunda, Batman'da hastane yöneticileri ile inceleme makamı yetkililerine yönelik "Hastane Afet ve Acil Durum Planlaması (HAP) Yönetici Eğitimi" düzenlendi.

Düzenlenen eğitimde Hastane Afet ve Acil Durum Planları Uygulama Yönetmeliği ile ilgili bilgilendirme yapıldıktan sonra afet ve acil durum temel kavramları, Türkiye afet yönetimi ve sağlık hizmetleri, hastane afet ve acil durumu planına giriş, hastane afet ve acil durum planına hazırlama kılavuz tanıtımı, hastanelerde afet risklerinin azaltılması, hastane afet ve acil durum müdahale yönetimi, hastane olay yönetimi, kitlesel yaralanmalı olaylarda hastanenin müdahale aşamaları, olay bildirimi ve acil müdahale planının aktivasyonu, hastanenin tıbbi kapasitesi lojistik ve malzemelerin yönetimi, hastane afet triaj alanı acil servis ve hastane için hasta trafik akışı, acil müdahale planının aktivasyonunda bilgi yönetimi, güvenlik ve emniyet, ölü ve kayıplarla ilgili işlemler sosyal destek faaliyetleri olaya özel planlar hastane afet ve acil durum planı mevzuat durum analizi, hastane afet ve acil durumuyla ilgili konularda bilgiler verildi.

HAP Yönetici Eğitimlerine Batman'da faaliyet gösteren tüm kamu ve özel hastanelerin başhekimleri katılım sağladı. Eğitim sonunda katılımcılara katılım belgeleri ile eğitmenlere teşekkür belgeleri İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Semih Canpolat tarafından takdim edildi.