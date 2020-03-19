Batman'da hastaneye giden vatandaş sayısı azaldı

Korona virüs salgını karşısında Batman'da cadde ve sokaklarda yoğunluk azalırken hastaneye giden vatandaş sayısında da ciddi oranda azalma yaşandı.

Batman'da 9 Mart'ta 7 bin 577 kişi kentte bulunan hastanelere başvururken 18 Mart'ta ise bu rakam 2 bin 657'ye kadar geriledi. Böylelikle yetkililerin acil durumlar dışında hastanelere gidilmemesi uyarısı karşısında hastaneye başvuru sayısında 4 bin 920 azalma yaşandı. Vatandaşların uyarıları dikkate almasının önemli bir gelişme olduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu, "Teşekkürler Batman. Kendine yakışan duyarlılığı gösteriyorsun. Korona virüsle mücadelenin en önemli ayağı sosyal izolasyondur. Biraz daha gayret, zorunlu haller dışında evden çıkmayalım, hep beraber bu mücadeleden başarıyla çıkacağız" dedi.