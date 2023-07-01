Batman'da havalar ısındı, vatandaşlar piknik alanına koştu

Batman'ın Kozluk ilçesinde hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkmasıyla sıcaktan bunalan vatandaşlar, hafta sonunu fırsat bilerek piknik ve mesire alanlarına akın etti.

Kozluk ilçesinde havaların ısınmasıyla vatandaşlar soluğu Ayngebire piknik ve mesire alanında aldı. Aynı zamanda bayram tatilini de fırsat bilen vatandaşlar, doğal güzelliği, şelalesi, serin suyu ve temiz havasıyla yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanları arasında yer bulunan mesire alanını hınca hınç doldurdu.

Her gün mesire alanında yüzlerce vatandaşı ağırladıklarını ifade eden piknik alanı sorumlusu İrfan Tilki, "Ayngebire piknik alanı yerli ve yabancı herkesin ailesi ile dinlenebileceği, çocukların serin suda yüzebildiği, temiz havası ve ağaçlarla kaplı doğal ortamıyla vatandaşlarımızın beğenisini topluyor” dedi.