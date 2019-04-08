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Batman'da HDP'li Demir mazbatasını aldı

Batman’da, 31 Mart yerel seçimlerinde HDP’den Belediye Başkanı seçilen Mehmet Demir mazbatasını aldı.

Batman'da, 31 Mart yerel seçimlerinde HDP'den Belediye Başkanı seçilen Mehmet Demir mazbatasını aldı.


HDP'li Mehmet Demir ve beraberindekiler Batman Adliyesi'ne gelerek mazbatalarını aldı. Daha sonra HDP Batman il binasına geçen Demir ve beraberindekiler Dörtyol Kavşağı'ndan Batman Belediyesi'ne kadar yürüdü. Batman Belediyesi önünde partililerle buluşan Demir, daha sonra belediye binasına geçerek tebrikleri kabul etti.

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