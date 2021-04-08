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Batman'da heyelan köy yolunu ulaşıma kapattı

Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Akçalı köy yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Akçalı köy yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Köylülerin yardım talebi üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdare ekiplerince yol temizlenerek ulaşıma açıldı.


Edinilen bilgilere göre, Kozluk ilçesine bağlı Akçalı köy yolunda heyelan meydana geldi. Köylülerin durumu yetkililere bildirmesiyle İl Özel İdaresine bağlı ilçe şantiye şefliği ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin köy yolunda gerçekleştirdiği 8 saatlik çalışmayla yol tekrar ulaşıma açıldı.

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