İhlas Haber Ajansı

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Batman'da heyelan nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı

Batman’ın Sason ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapana köy yolu, kara yolları ekiplerinin çalışmasıyla temizlenerek ulaşıma açıldı.

Batman'ın Sason ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapana köy yolu, kara yolları ekiplerinin çalışmasıyla temizlenerek ulaşıma açıldı.


Batman'ın Sason ilçesinde meydana gelen heyelan, kara yolları ekiplerinin çalışmasıyla temizlendi. Heyelan nedeniyle kapanan yol, karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasını tamamlamasının ardından kontrollü olarak tekrar ulaşıma açıldı. Bölgede yaşanması muhtemel yeni heyelan riskine karşı da önlem alındığı belirtildi.

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