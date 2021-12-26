Batman'da hırsız saniyeler içinde telefon çaldı

Batman'da bir dükkana alışveriş yapmak için giren kadınların cebinden saniyeler içinden telefon çalan hırsız, kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık, kent merkezinde bir dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsız, alışveriş yapmak için dükkana giren kadınların cebinden saniyeler içinde gözüne kestirdiği telefonunu çaldı. Olay yerinden hemen uzaklaşan hırsız, kayıplara karıştı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.