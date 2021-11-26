İhlas Haber Ajansı

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Batman'da hırsız, sigaraları kasasıyla birlikte çaldı

Batman’da gece saatlerinde bir markete giren hırsız, içinde sigaraların olduğu kasayı çaldı.

Batman'da gece saatlerinde bir markete giren hırsız, içinde sigaraların olduğu kasayı çaldı. Hırsızlık olayı marketin güvenlik kamarasına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Belde Mahallesinde meydana geldi. Kimliği belirsiz hırsız, gözüne kestirdiği markette girip, içinde sigaraların olduğu kasayı çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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