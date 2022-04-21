Batman'da hırsızlar bir iş yerine ait demir tezgahı çaldı

Batman Çarşı Mahallesi'nde iki hırsız, gece saatlerinde bir iş yerinin önünde duran demir tezgahı çaldı. Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Batman Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şüpheli iki şahıs, bir iş yerinin önünde duran demir tezgahı çalıp kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.