Batman'da hırsızlar sigaralarını içip meyve dolu kasaları çaldı

Hırsızların sigaralarını içip rahat tavırlarla hırsızlık yaptığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre olay Batman kent merkezinde meydana geldi. Gece saatlerinde bir manava giren iki kişi dakikalar içerisinde meyve dolu kasaları çalıp kayıplara karıştı. Hırsızların güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerdeki rahat tavırları ise görenlere pes dedirtti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.