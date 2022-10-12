İhlas Haber Ajansı

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Batman'da hırsızlar sigaralarını içip meyve dolu kasaları çaldı

Batman kent merkezinde gece saatlerinde bir manava giren iki hırsız dakikalar içerisinde meyve dolu kasaları çalıp kayıplara karıştı.

Hırsızların sigaralarını içip rahat tavırlarla hırsızlık yaptığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.


Alınan bilgiye göre olay Batman kent merkezinde meydana geldi. Gece saatlerinde bir manava giren iki kişi dakikalar içerisinde meyve dolu kasaları çalıp kayıplara karıştı. Hırsızların güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerdeki rahat tavırları ise görenlere pes dedirtti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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