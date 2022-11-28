Batman'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Batman merkezde hırsızlık olayına karıştığı belirtilen bir şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gültepe Mahallesi TPAO Bulvarı üzerinde meydana gelen hırsızlık olayı ile alakalı yapılan araştırmalarda, hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın N.D. olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, N.D. isimli şüpheli şahsın yakalandığı belirtilen açıklamada, çalınan 4 büro sandalyesi, 2 orta sehpa bir elektrikli ısıtıcının ise sahiplerine teslim edildiği kaydedildi.

Şahsın çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiği ifade edildi.